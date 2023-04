Es war eine ziemliche Sauerei – und für fast 300 RHEINPFALZ-Abonennten noch dazu ein schlechter Start in den Tag: Vor Ostern hatten Unbekannte in Siegelbach die Donnerstagausgabe für drei Verteilbezirke gestohlen und die Zeitungen auf dem Spielplatz „Am Geiersberg“ angezündet.

Die Aktion hatte an dem Tag auch den Siegelbacher „Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend in Siegelbach“ (KKJ) auf den Plan gerufen. Denn dessen Mitglieder hatten mit viel Engagement den Spielplatz „Am Geiersberg“ vor Jahren selbst erbaut, an die Stadt übergeben und seitdem stets weiter ausgebaut, wie Tim Altschuck vom KKJ berichtet. Der Spielplatz sei „in letzter Zeit vermehrt Ziel von Vandalen“ gewesen. Bereits vor einigen Wochen habe jemand auf dem Beachvolleyballfeld Sachen verbrannt. „Da hab ich mir noch nicht so viel dabei gedacht – Dumme-Jungen-Streich eben“, sagt Altschuck, „nicht gerade schön, aber kommt leider vor.“

Nach dem Verbrennen der RHEINPFALZ-Exemplare „sah es allerdings wieder super aus und die Zeitungen waren wohl gerade erst frisch verbrannt. Das Ordnungsamt wurde informiert und als die Ordnungshüter vor Ort waren, wurde sogar noch die Feuerwehr geordert. Das macht das Ganze natürlich noch ,toller’.“ Gemeinsam mit KKJ-Mitgliedern löschten die Freiwilligen Feuerwehren Siegelbach und Erfenbach die teilweise noch brennenden Zeitungen. Der Verein sei bestürzt, dass es auf dem Spielplatz momentan häufiger zu Verunreinigungen und Vandalismus kommt und ruft auf: „Wenn auch euch in Zukunft auffällt, dass es zu Vandalismus auf dem Spielplatz kam, meldet dies bitte dem Referat Recht und Ordnung bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern unter 0631 365-0.“

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung bestätigt: „Wir hatten bereits am Donnerstagmorgen eine Meldung zum Geiersberg bekommen, der Vollzugsdienst war rausgefahren und hatte nach seinem Eintreffen auch die Feuerwehr alarmiert. Ferner wurden die Hinterlassenschaften direkt beseitigt.“ Zuvor habe es allerdings noch keine Bürgermeldung zum Vandalismus am Spielplatz am Geiersberg gegeben. „Wir werden die Situation aber natürlich im Auge behalten“, betont die Stadt-Sprecherin.