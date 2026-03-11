In Siegelbach heißt der Bäcker ab 13. März statt Lesmeister Scheidt. Unbekannt sind der Neue und seine Ware nicht. Und es bleibt ein vertrautes Gesicht im Laden.

Mit Bäckermeister Dieter Lesmeister hat sich wieder einer der noch wenigen verbliebenden Handwerksbäcker verabschiedet. Er ist im wohlverdienten Ruhestand. Ein paar Wochen war seine Bäckerei verwaist. Nun wird gerade umgebaut, denn bald soll es wieder frische Backwaren geben. Sascha und Kathrin Scheidt eröffnen eine Filiale ihres Backhauses Scheidt. Die wird nun nicht so sein, wie es die Kunden gewohnt waren, völlig fremd wird sie aber auch nicht sein – und das hat einige Gründe.

Weg fällt das Sortiment an Lebensmitteln – auch weil sich kein Lieferant mehr finden lasse, sagt Sascha Scheidt, der seine Backstube bereits in fünfter Generation führt. 1898 wurde das Familienunternehmen in Kreimbach-Kaulbach gegründet, das Hauptgeschäft ist bis heute dort. Die Backwaren gibt es zudem auf fünf Wochenmärkten, darunter in Kaiserslautern und Landstuhl. 14 Filialen im Kreis Kusel, in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern sind im Laufe der Jahrzehnte hinzugekommen.

Einnahmen an Kitas gespendet

Mehr als 100 Beschäftigte, darunter Verkäufer, Fahrer für die Auslieferung, Büroangestellte, Reinigungskräfte sowie acht Bäcker und zwei Auszubildende in diesem Handwerk gehören zum Team. An einigen der Backhaus-Filialen haben in der zurückliegenden Faschingszeit Scheidts Berliner den Ort auf besondere Weise bereichert: Ein Teil der Einnahmen wurde jeweils an die örtlichen Kindertagesstätten gespendet. „Insgesamt sind 5600 Euro in vier Wochen zusammengekommen“, sagt Kathrin Scheidt nicht ohne Stolz.

Mit der Übernahme in Siegelbach gibt es nun 15 Filialen des Backhauses Scheidt. Ganz unbekannt sind die Backwaren des neuen Bäckers nicht, denn seit 2023 hat Sascha Scheidt Lesmeister schon beliefert. Damals stand Dieter Lesmeister auf einmal allein in der Backstube, nachdem sein Mitarbeiter in Rente gegangen war und sich kein neuer finden wollte. So wussten beide Bäcker, mit wem sie es zu tun haben, und es war kein Schritt ins absolut Unbekannte. Kathrin Scheidt betont, dass beides Familienunternehmen sind.

Sechste Generation schon dabei

Wenn die Auslage im renovierten Laden wieder mit Brot, belegten und unbelegten Brötchen, Kuchen und süßen Teilchen gefüllt sein wird, ist durchaus etwas dabei, das die Kunden kennen. Außerdem werden sie in das seit Jahrzehnten vertraute Gesicht von Petra Lesmeister schauen, die weiterhin im Laden stehen wird. In Siegelbach werde nach wie vor produziert. „Wir wollen mit unserem Angebot überzeugen“, sagt Sascha Scheidt. In seinen Niederlassungen würden Brötchen nicht einfach aufgebacken. In der Regel schieben die Verkäuferinnen die im Hauptgeschäft gefertigten Teiglinge in den Backofen. Einmal in der Woche wird aber auch der Sohn, Bäckermeister Robin Scheidt, die bereits sechste Generation, in der Filiale sein und backen.

An Heiligabend hat Dieter Lesmeister seine Bäckerei geschlossen, die er 1983 von seinen Eltern übernommen hatte. Gegründet worden war sie 1970 von seinem Vater. „Es war ein tränenreicher Abschied“, blickt der Bäckermeister zurück. Für die Bürger sei die Bäckerei mit angeschlossenem Lebensmittellädchen immer auch ein Ort des sozialen Miteinanders gewesen. Für die Siegelbacher freut es Lesmeister, dass es nun an selber Stelle weitergeht und „dass der Ort weiter lebt“, wie er es ausdrückt. Vielleicht kommen die Menschen auch bald wieder in den Genuss seiner besonderen französischen Croissants. „Das Rezept habe ich vor Jahrzehnten erhalten. Noch liegt es bei mir gut verwahrt im Panzerschrank“, berichtet Lesmeister. Vielleicht werde er es an Sascha Scheidt weitergeben.

Öffnungszeiten

Ab Freitag, 13. März, jeweils dienstags bis freitags von 6 bis 13 Uhr, samstags von 6 bis 12 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen.

