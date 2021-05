Der „Lockdown“ mit seinen Beschränkungen für Kulturschaffende setzt Live-Musikern besonders zu. Manchmal aber kann selbst aus der unangenehmsten Situation etwas Positives erwachsen. So etwa die Gründung der Kaiserslauterer Band „Friends United“, die derzeit mit interessanten Coverversionen auf sich aufmerksam macht.

Im Vakuum der Beschäftigungsmöglichkeiten fanden sich bereits im März die in der Region ja nicht ganz unbekannten Musiker Stephan Hugo („Winterland“), Sabrina Roth (von der nach ihr benannten Band) und Bernd Schreiber (derzeit in der Fusion-Band „Four“ aktiv) zusammen. Sie entwickelten alsbald ein künstlerisches Konzept auf der Basis gemeinsamer musikalischer Vorlieben.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Songs, die wir besonders mögen, unseren eigenen musikalischen Anstrich zu verpassen“, berichtet Sänger, Gitarrist und Drum-Programmierer Stephan Hugo im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nicht nur das: Nach den musikalischen Produktionen wurde das Ergebnis dann auch noch in passenden Videos in Szene gesetzt - wofür Hugo in dieser Zeit technisch wie gestalterisch eine ausgeprägte neue Passion entwickelte. Dabei achtete man besonders darauf, dass die Aufnahmen im Umland entstanden und somit Lokalkolorit in die Musikvideos einfließen konnte.

Vier Covers und Videoproduktionen sind auf diese Weise bisher entstanden. Zunächst setzte man den Christina-Stürmer-Song „Seite an Seite“ visuell als „Split-Screen“-Video um: Alle Mitwirkenden, darunter hier auch Gast-Gitarrist Markus Pfeffer, haben sich zu Hause selbst mit dem Handy gefilmt, Stephan Hugo führte dann alles gekonnt zusammen.

Als nächstes entstand eine Neuversion von Howard Jones’ „Hide & Seek“, im Video mit Aufnahmen aus der Mehlinger Heide und dem Finsterbrunnertal. Spätestens da war klar, dass man sich künstlerisch auf gleicher Wellenlänge bewegte und sich ganz hervorragend verstand. Daher rührt auch der Name des Projekts, den man frei etwa übersetzen könnte mit „Freunde, die zusammengefunden haben“.

„... wenn alles wieder normaler läuft“

Danach folgte der Titel „You and me“ des namensähnlichen Duos „You + me“ - wie schon das Vorausgegangene auch hier unter schätzender Wahrung des Originalcharakters plus erfrischendem Personalstil. Das im Video verwendete Bildmaterial wurde – Stichwort Lokalkolorit - im Sommer am Forsthaus Schorlenberg bei Enkenbach-Alsenborn aufgenommen.

Seit wenigen Tagen ist nun der vierte Streich von Multi-Instrumentalist und Sänger Stephan Hugo, Sabrina Roth (unter anderem mit Gesang und Querflöte) und Bassist Bernd Schreiber online: Das im Original von der norwegischen Band Aha stammende Stück „Hunting high and low“ erstrahlt in neuem Arrangement und ebensolchem Glanz, insbesondere auch durch den Einsatz der Pfalztheater-Harfenistin Konstanze Licht, die auch den Aufnahmen auf der Burgruine Falkenstein eine besondere Stimmung verleiht.

Ein Teil der Szenen wurde in Schottland aufgenommen, wo Hugo seinerzeit Urlaub machte und sich von der malerischen Stimmung inspirieren und zur Neu-Instrumentierung mit Harfe anregen ließ. Alle vier - vom „Winterland“-Kollegen Markus Pfeffer abgemischten - Videos und Songs sind aktuell auf „Youtube“ abrufbar (einfach Titel und Bandnamen suchen). Und wie geht’s weiter mit den „Friends United“? Zum einen sammelt man eifrig Ideen für neue Song-Bearbeitungen. Zum anderen ist geplant, „das Ganze auch auf die Bühne zu bringen, wenn alles wieder etwas normaler läuft“ - so die Absicht und Hoffnung Stephan Hugos.