„Frankenstein!!“ lautet der Titel des nächsten À la carte-Konzerts im Kaiserslauterer SWR-Studio. Am 16. April ist HK Gruber Gast der Deutschen Radio Philharmonie (DRP).

Geboten wird ein Programm mit zwei markanten Stimmen der österreichischen Gegenwartsmusik. Unter der Leitung des Komponisten, Dirigenten und Chansonniers HK Gruber erklingen Werke von Friedrich Cerha und von Gruber selbst – Musik zwischen Wiener Klangtradition, groteskem Musiktheater und schwarzem Humor.

Friedrich Cerhas „Wiener Kaleidoskop“ greift auf die Klangwelt der Wiener Unterhaltungsmusik zurück. Walzer, Polkas und Operettenmelodien erscheinen hier wie Erinnerungsfragmente, die Cerha verfremdet, überzeichnet und neu zusammensetzt. Dem gegenüber steht HK Grubers Komposition „ Frankenstein!!“ (sozusagen passend zur aktuellen Pfalztheater-Inszenierung des Stoffs), beschrieben als „ein Pandämonium für Chansonnier und Ensemble“ nach Kinderreimen von H. C. Artmann. Zwischen Popmusik, Wiener Kabarett und Anklängen an Kurt Weill, Hanns Eisler und Igor Strawinsky entfaltet sich eine skurril-groteske Klangwelt, in der der Komponist selbst die Rolle des Chansonniers übernimmt.

Gefragter Komponist

Der österreichische Musiker HK Gruber (83) ist international als Komponist, Dirigent und Chansonnier gefragt. Geboren 1943 in Wien, sang er als Kind bei den Wiener Sängerknaben und studierte anschließend an der Wiener Hochschule für Musik. Seine Werke werden weltweit von führenden Orchestern und Dirigenten aufgeführt. Für sein künstlerisches Schaffen erhielt Gruber zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Großen Österreichischen Staatspreis.

Info

Das Konzert am 16. April, 13 Uhr, im SWR-Studio Kaiserslautern findet in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern statt. Durch das Programm führt SWR Kultur-Moderatorin Sabine Fallenstein. Das Konzert wird zudem live ab 13.04 Uhr auf SWR Kultur übertragen. Es wird am 19. April, 11 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle wiederholt.

Karten für Kaiserslautern gibt es in der Kaiserslauterer Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, bei Thalia, unter Ticket-Hotline: 01806 570000 oder online unter fruchthalle.de. Karten für Saarbrücken: reservix.de.