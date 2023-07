Der Mordprozess gegen einen 57-jährigen Mann, der seine Ehefrau in Sembach erschossen haben soll, ist am Montag am Landgericht Kaiserslautern gestartet.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei zufolge, soll der Mann am 23. Februar seine Ehefrau mit 14 Schüssen getötet haben. Zuvor soll er seiner 48-jährigen Ehefrau in der Hauptstraße in Sembach aufgelauert und absichtlich ihr Fahrzeug gerammt haben. Die Pistole habe er sich zuvor illegal verschafft. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft einen Trennungsstreit der Eheleute an. Die Anklage lautet daher heimtückischer Mord in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Beim Eintreten in den Gerichtssaal bedeckt der Angeklagte, der seit vier Montag in U-Haft sitzt, sein Gesicht mit einer Zeitschrift. „Ich schäme mich“, sagt der 57-Jährige, nachdem er Platz genommen hat. Er dreht seinen Körper vom Zuschauerraum weg. Schluchzend und mit beiden Händen vorm Gesicht hört er schließlich die Anklageverlesung an. Beim Blick in den Zuschauerraum, wo Verwandte sitzen, bricht er immer wieder in Tränen aus. Angaben zu seiner Person, zu seiner Kindheit und seinem beruflichen Werdegang – zuletzt hatte er eine Dachdeckerfirma – hat der Angeklagte am Morgen gemacht. Zur Sache werde er sich aber nicht selbst, sondern seine Verteidiger äußern, kündigten dessen Anwälte zu Beginn der Sitzung an.

Der Prozess ging am Montag noch weiter.

Bis Mitte August sind noch weitere acht Termine angesetzt.