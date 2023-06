Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die hohe Schule der Improvisation zelebrierte am Freitagabend in der ausverkauften Fruchthalle die 79. Jazzbühne gemeinsamen mit vier Gästen in Uniform von den Nato-Streitkräften - Mitgliedern der Shape International Band aus Mons, Belgien. Dem Jazzfan lachte das Herz im Leibe.

Hoher Besuch hatte sich zu Ehren des Tages eingestellt: Beate Kimmel, Bürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern, sowie Michael Trautermann, Oberst im Generalstab und neuer DOD ( Dienstältester