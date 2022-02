Die Korbjägerinnen des 1. FC Kaiserslautern spielen bislang eine perfekte Saison und stehen unmittelbar vor der Rückkehr in die Basketball-Regionalliga. „Am liebsten möchten wir natürlich ungeschlagen Meister werden“, betont Trainerin Frauke Woll.Das Team um die beiden Topspielerinnen Theresa Schmitt und Hannah Krull hat sich im Mai 2020 freiwillig aus der Regionalliga zurückgezogen, da der Kader zu diesem Zeitpunkt nur aus neun Spielerinnen bestand. Es folgte ein Corona bedingtes Trainings- und Spielverbot. Beim TV Bitburg stand Mitte September 2021 nach 18 Monaten Wettkampfpause das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Obwohl die Mannschaft ersatzgeschwächt in die Eifel reiste, stand am Ende ein souveräner 68:55-Erfolg zu Buche. „Alle haben bis zum Abpfiff toll gekämpft und sich als echtes Team präsentiert“, unterstrich Woll nach dem geglückten Auftakt. Fünf Monate später grüßt ihre Mannschaft nach wie vor ungeschlagen von der Tabellenspitze. Der Teamgeist innerhalb der sehr jungen Mannschaft erwies sich als Faustpfand.

Punktesammler

So richtig gefordert über die volle Distanz wurden die Rot-Weißen bislang nur vom TV Bitburg, der im letzten Spiel vor der Winterpause seine Visitenkarte in der Westpfalz abgab. Beim knappen 91:87 (43:43)-Erfolg machte Schmitt den Unterschied. Sie erzielte starke 35 Punkte und führt die interne Statistik mit 19,8 Punkten im Schnitt vor Hannah Krull (15,7) und Lena Walter (11,1) an. „Mit der bisherigen Saison bin ich sehr zufrieden. Das einzige Spiel, das wirklich schlecht war, war das gegen Trier. Aber am Ende zählt nur, dass wir ungeschlagener Tabellenführer sind“, findet Woll. Die letzten beiden Heimspiele der Saison wurden in die Halle der Schillerschule verlegt. Dort sind im Gegensatz zur kleinen Turnhalle der Betzenberggrundschule Zuschauer unter Einhaltung der 2G-plus-Regel zugelassen. Die Rückkehr in die Basketball-Regionalliga ist angesichts der bisherigen Dominanz wohl nur noch Formsache. Zurzeit ist eine US-Amerikanerin im Probetraining, die bald ihr Debüt feiern soll.