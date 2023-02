Oberliga-Schlusslicht TuS Dansenberg II will am Sonntag (18 Uhr) mit einem Sieg beim TV Nieder-Olm die Trendwende einleiten. Nach sechs Niederlagen in Folge stehen die Schwarz-Weißen mehr denn je unter Zugzwang, wenn sie den drohenden Abstieg noch verhindern wollen.

Nieder-Olm spielt eine sorgenfreie Runde und hat als Tabellenachter weder mit den vorderen, noch mit den hinteren Tabellenplätzen etwas zu tun. Sieben Siegen stehen bislang sieben Niederlagen gegenüber, zweimal wurden die Punkte geteilt.

Im Hinspiel behielten die Rheinhessen mit 30:23 die Oberhand. Nach ausgeglichener erster Halbzeit genügten ihnen starke zehn Minuten, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Nach fünf Niederlagen in Folge, darunter die Pleiten gegen die beiden Meisterschaftskandidaten TV Homburg und SF Budenheim, meldete sich Nieder-Olm mit einem 44:27-Kantersieg gegen die HSG Eckbachtal zurück. Gegen Vallendar (19:19) und beim TV Offenbach (30:30) glückten zuletzt Teilerfolge. „Wir wollen natürlich gerne dort punkten, zumal nach der Faschingspause das Heimspiel gegen das Topteam aus Offenbach ansteht. Es wäre daher schon wichtig, am Sonntag etwas zu holen“, betont Co-Trainer Patrick Schulze.

Keine leichte Aufgabe

Hinter dem Einsatz von Niklas Jung steht noch ein großes Fragezeichen. Ob Routinier Christopher Seitz mitwirken kann, entscheidet sich kurzfristig. „Es wird mit Sicherheit schwer, aber wir brauchen jetzt ganz dringend Punkte“, sagt Schulze mit Blick auf die Tabelle, die seine Mannschaft als Schlusslicht ausweist.

Da in der Dritten Handball-Bundesliga mit Friesenheim-Hochdorf II und den VTV Mundenheim gleich zwei Teams aus dem Südwesten im Tabellenkeller stehen, könnte sich die Zahl der Absteiger aus der Oberliga RPS bis auf drei erhöhen. Den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt momentan die HSG Worms (9:27 Punkte). Dahinter folgen die drei punktgleichen Mannschaften VTZ Saarpfalz, HSG Nahe-Glan und Dansenberg II mit jeweils 6:30 Punkten, wobei die VTZ ein Spiel weniger bestritten hat. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist Nieder-Olm mit Sicherheit schlagbar. Allerdings müssen wir dazu wieder mehr Leidenschaft und Emotion an den Tag legen und die eigenen Fehler minimieren“, stellt Schulze klar.