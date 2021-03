Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Unfalls am späten Donnerstagabend in der Brandenburger Straße. Nach Angaben der Polizei ist ein 24-jähriger Autofahrer, der mit seinem Honda Sportwagen in Richtung Trippstadter Straße fuhr, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Bordstein gestoßen. Offenbar erschrak der Fahrer dadurch so sehr, dass er das Lenkrad verriss und stark abbremste – mit der Folge, dass der Roadster erneut von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen eine Wand prallte, an der eine Metallkonstruktion befestigt war. Anschließend lenkte der 24-Jährige stark nach links, so dass sich der Wagen drehte, rückwärts über die Gegenfahrbahn rutschte und schließlich auf der anderen Straßenseite in die Schutzplanke krachte.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Trotz dringender Empfehlung der Sanitäter lehnte der Mann weitere Untersuchungen im Krankenhaus ab. Am Honda S2000 dürfte Totalschaden entstanden sein; der Wagen wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.