Ermittler haben einen 59-jährigen ehemaligen Führungsangehörigen eines buddhistischen Klosters in Otterberg wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung festgenommen. Dem Mann werden mehr als 100 Taten vorgeworfen. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Polizei hervor.

Die Taten sollen nach aktuellem Ermittlungsstand in den Jahren 2010 bis Sommer 2012 sowie 2020 bis 2021 passiert sein. Der Mann hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Er war bereits seit längerer Zeit von allen Funktionen im Kloster entbunden und hatte dort kein Wohnrecht mehr.

Polizisten nahmen den 59-Jährigen laut Mitteilung jetzt in einem Hotel in Kaiserslautern fest. Er hatte sich dort versteckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern am Dienstag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Beamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben machen Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit nicht, um das Verfahren nicht zu gefährden.