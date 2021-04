Aus der Plane eines Lkw-Sattelaufliegers würden immer wieder Menschen ihre Arme herausstrecken und durch Winken auf sich aufmerksam machen. So berichtete es ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag der Polizei. Der Mann war um 15.30 Uhr auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken unterwegs, als er den Notruf wählte.

Die Polizei stoppte den Lastwagen und kontrollierte ihn. Im Laderaum befanden sich sieben Minderjährige. Sie gaben an, aus Afghanistan zu stammen und beantragten Asyl. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, so die Polizei. Die Identität der Jugendlichen steht aktuell nicht zweifelsfrei fest. Sie wurden zunächst in die Obhut des Jugendamtes gegeben und in einer Einrichtung im Landkreis untergebracht. Die näheren Umstände sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Ausländerbehörde und der Polizei.

Der 39-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Einzelheiten zu den Hintergründen sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.