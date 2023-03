Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

The Cosmic Love Agents sind wieder aktiv geworden. Nach der Veröffentlichung des letzten Albums „The Past Now“ im Hochsommer (wir berichteten) hat der Kaiserslauterer Bildende Künstler, Musiker und Produzent Michael Korotschenko, Gründer und Kopf des Projekts, nun zwei Titel herausgebracht: wie in längst vergangenen Schallplatten-Zeiten ganz klassisch als A- und B-Seite deklariert, aber in Musik und Text ganz auf der Höhe der Zeit.

Die Vorgeschichte zu den beiden Titeln ist so wenig alltäglich wie der Künstler selbst. Auf dem Weg zu seinem in der Entstehung begriffenen neuen Album „Naked Self“