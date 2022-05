Ein Weinfest für Kaiserslautern: Das hat sich Michael Blauth vorgenommen. Mit seiner Idee, im Volkspark über Pfingsten ein Weinfest zu veranstalten, ist er bereits 2019 gestartet. Doch dann kam Corona und trübte die Freude.

„In diesem Jahr sieht das besser aus“, sagt der Inhaber der Kaiserslauterer Eventagentur Event-Team. „Wein im Park“ wird dieses Jahr zum dritten Mal im Volkspark vor der Konzertmuschel stattfinden. Von Freitag bis Pfingstmontag wird sich die Grünfläche im Osten der Stadt in ein kleines überschaubares Weindorf verwandeln.

Auf die Besucher warten Weingüter aus der Vorderpfalz und aus dem Zellertal mit edlen Tropfen. Mit von der Partie sind auch ein Catering-Service mit Pfälzer Spezialitäten und eine mobile Pizzeria. Das Weinfest im Volkspark liegt Michael Blauth sehr am Herzen. „Der Anfang war vielversprechend, bis dann Corona kam.“ Viele Besucher hätten bei der Gelegenheit erstmals mit dem Volkspark Kontakt gehabt und seien von der Anlage beeindruckt gewesen. Ein Grund für den Eventmanager, dem Weinfest im Volkspark einen neuen Schub zu verleihen. Dazu hat er neben dem kulinarischen Angebot ein ansprechendes Musikprogramm zusammengestellt.

Von Deephouse bis „Notte Italiana“

Los geht’s am Freitagabend, 18 Uhr, mit der „Notte Italiana“ und dem Duo Italiana Graffiti mit Pino & Anna. Am Samstag laden „Twins-XXL“ zum Mitsingen und Tanzen auf der Open-Air-Fläche vor der Konzertmuschel ein. Pfingstsonntag und Pfingstmontag starten jeweils um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und der Band „Hoselatz“. Der Sonntagabend klingt mit Deephouse-Musik, der Montag mit der Band „Father & Son“ aus.

Dass Michael Blauth eine Vorliebe für Weinfeste hat, davon zeugen die „Kulinarischen Wanderungen“, die er in den vergangenen Jahren in der Region und zuletzt in Wolfstein veranstaltet hat. Für den Liebhaber Pfälzer Weine spricht auch sein Engagement im Zellertal. In Albisheim wird sein Unternehmen in Kürze eine Weinlounge eröffnen.