Bei kalten Temperaturen kamen am Freitagmittag rund 100 Teilnehmer zu einer „Fridays for Future“-Demonstration zusammen. Sie bildeten eine Menschenkette in der Fußgängerzone.

Die jungen Leute demonstrieren gegen die aktuelle Klimapolitik und fordern die Politik auf, unter anderem das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wegen der Corona-Krise wurde ein Absperrband entlang der Demonstranten der Menschenkette gespannt, so konnten die Abstände eingehalten werden.

Alle Altersstufen anzutreffen

Selina Wolf von der Organisation erzählt mit Begeisterung, dass zur selben Zeit in über 62 Ländern in 802 Städten 991 Aktionen stattfinden. Wer denkt, dass sich unter den Demonstranten überwiegend Schüler befinden, der täuscht sich. Bei den Demonstranten waren alle Altersstufen anzutreffen, die Schulter an Schulter für eine bessere Klimapolitik demonstrierten.