In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine erst knapp drei Wochen zuvor errichtete Sitzbank in Mehlingen gestohlen worden. Die massive Eichenbank stand zwischen zwei Bäumen auf einem Wirtschaftsweg, in Verlängerung der Friedhofstraße, Richtung Sportplatz Sembach. Sie ist 2,05 Meter lang und wiegt circa 130 Kilogramm. Die Oberfläche ist mit Nussbaum-Lasur gestrichen. Besonderes Kennzeichen ist eine leicht nach oben geschwungene Rückenlehne. Auf der Seitenfläche steht in zehn Zentimeter großen Buchstaben der Name des Herstellers: „W. Rettig“. Die Bank hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Ortsgemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise zum Verbleib der Bank an Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) unter Telefon 0151/26838282 oder an die Polizei unter Telefon 0631/369215.