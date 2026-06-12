Der Koalitionsvertrag sichert die Medical School Kaiserslautern ab. Noch besser wäre aber, die Kommunen müssten nicht fürs Land einspringen.

Der Ärztemangel setzt die Westpfalz unter Druck, selbst zu handeln. Ein Ergebnis ist die Initiative Medical School Kaiserslautern. Sie bedeutet ein finanzielles Risiko für das Westpfalz-Klinikum und seine kommunalen Gesellschafter in ohnehin schwierigen finanziellen Zeiten. Trotzdem ist es wichtig, ein solches Projekt anzugehen, und dafür gebührt den Entscheidern Respekt. Zumal der Bürger nicht danach fragt, ob Kommune oder Land zuständig sind, wenn es an Ärzten fehlt.

Die Medical School wird noch viel Kraft kosten. Dass sie nun auf Landesebene im Koalitionsvertrag verankert ist, hilft auf jeden Fall. Und trotzdem wirkt es, als ob sich die Regierungsparteien CDU und SPD mit fremden Federn schmücken. Denn das Projekt eng zu begleiten, ist zwar schön. Die Verantwortung selbst zu tragen, wäre aber noch schöner.