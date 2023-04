Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Rheinland-Pfalz-Schwimmmeisterschaften, ausgetragen in Mainz, waren zahlreiche Schwimmer des Kaiserslauterer SK und der Aquakids auf den Bahnen. Von Bestzeiten bis zum Landestitel, es wurde am Ende einiges zurück in die Lauterer Vereine getragen.

Im KSK-Team schwammen unter der Betreuung von Lukas Vollrath und Lotta Eschbach Jonas Balzer (2009) über 50 und 200 Meter Freistil gleich zweimal zu Gold. Über die 1500-Meter-Freistil gab es für