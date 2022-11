Das McDonald’s Restaurant am Opelkreisel, an der Autobahnanschlussstelle KL-West, ist umgebaut worden. Wie das Unternehmen mitteilt, wolle die Fast-Food-Kette den Gästen „damit eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre hinsichtlich Ausstattung, Design und Service bieten“. Das Restaurant in der Opelstraße öffne nun schrittweise wieder seine Türen. Am Samstag, 3. Dezember soll von 12 bis 17 Uhr ein Wiedereröffnungsfest gefeiert werden. Seit dem Umbau bietet das Restaurant mehr Plätze als zuvor. Damit die Bestellung effektiver wird, stehen im Eingangsbereich künftig drei doppelseitige Kioske zur Verfügung. Auch in der Küche gab es Optimierungen: Statt zwei gibt es nun vier Produktionslinien. Ein drittes Fenster im McDrive sorge für einen schnelleren Bestellablauf.