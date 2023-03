Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus dem Stand sprang Matze Rossis aktuelles Album im Juni in die Charts. Am Samstagabend zeigte der 44-Jährige im Kulturgarten der Kammgarn, warum er so erfolgreich ist. Mit seinem Trio bot er lauter liebenswerte Kunstwerke. Und alle machten mit.

Wenn jemand Mitte Vierzig ist, dann hat er gemeinhin schon eine Menge erlebt. Wenn er dabei künstlerisch aktiv ist, finden sich die über die Jahrzehnte gemachten Erfahrungen sicher auch in den Werken