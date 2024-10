Otto Rubly ( CDU), Ralf Leßmeister (CDU) und Rainer Guth (parteilos) haben ihrer Ansage Taten folgen lassen. In einem offenen Brief machen die drei Landräte aus dem Kreis Kusel, dem Kreis Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ein Gesprächsangebot. Das Thema: der Masterplan Westpfalz. Gemeinsam handeln zugunsten der strukturschwachen Region – so lautet die Kernaussage ihres Schreibens. Es geht um mehr Geld, aber auch um schnellere Verfahren und weniger Bürokratie. Eine RHEINPFALZ-Anfrage an die Staatskanzlei blieb bislang unbeantwortet.

Mehr zum Thema lesen Sie hier