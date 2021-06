Der frühere Real-Markt im Osten der Stadt ist von Edeka Südwest übernommen worden. Nach einer nur viertägigen Umbauphase geht am Dienstag Marktkauf in der Mannheimer Straße an den Start. Was das für Kunden und Mitarbeiter bedeutet.

Marktkauf-Häuser gehören seit dem Jahr 2004 zur Edeka-Gruppe. Der neue Marktkauf in Kaiserslautern verfügt über eine Verkaufsfläche von 7000 Quadratmeter und ist ein klassischer Vollsortimenter, wie Marktleiter Andy Schreiber betont. Angeboten werden Lebensmittel und Edeka-Eigenmarken, Servicetheken gibt es für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. „Mehr als 60.000 Artikel bieten wir in der Mannheimer Straße an“, so Schreiber. Schwerpunkte seien Bio-Produkte, hausgemachte Spezialitäten und eine Vielzahl an regionalen Erzeugnissen. Vieles, was es bei Real gab, wird es auch im Marktkauf geben: Drogerie- und Haushaltswaren, Zeitschriften, Kleidung, Schuhe sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Geöffnet hat der Markt montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 21 Uhr.

Alle 120 Real-Mitarbeiter wurden übernommen, informierte am Montag Dave Koch, Gewerkschaftssekretär von Verdi. Es habe ein klassischer Betriebsübergang stattgefunden, die Mitarbeiter seien zu unveränderten Konditionen übernommen worden. Das heißt, beim Verdienst, Urlaubsgeld und den Arbeitszeiten ändere sich für sie nichts. „Alles ist gut gelaufen“, so Koch. Unklar sei noch, ob das Unternehmen Marktkauf tarifgebunden sei oder nicht. „Real war bereits im Jahr 2013 aus dem Tarifverbund ausgeschieden. Das hatte zur Folge, dass die Mitarbeiter auf vieles verzichten mussten.“

Die Mitglieder des Betriebsrates waren von Anfang an optimistisch, dass es nach dem Real-Verkauf weitergehen wird. Sie verwiesen auf viele Kunden aus dem Landkreis, aus Hochspeyer, Enkenbach-Alsenborn und Amerikaner. Gut ist auch die Stimmung im Einkaufszentrum Pfalz Center, in das der neue Marktkauf eingebettet ist. „Wir sind froh, dass es weitergeht“, sagte am Montag eine Mitarbeiterin. Der Standort sei gut. Auch während der Pandemie sei im Pfalz Center immer viel los gewesen. Marktkauf gehört neben dem Discounter Aldi, Drogeriemarkt Rossmann und dem Modepark Röther zu den Ankermietern im Pfalz Center, das unter der Leitung der Metro-Ece Centermanagement GmbH & Co. KG steht. Das 1994 eröffnete Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von 15.000 Quadratmeter war im Jahr 2011 umgebaut worden. Heute gibt es dort über 20 Geschäfte, vom Schlüsseldienst und Optiker bis zum Blumenhändler und Friseur. 1250 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Die SB-Warenhauskette Real, die zum Metro-Konzern gehörte, war im vergangenen Jahr an den russischen Investor SCP verkauft worden. Auch Globus und Kaufland haben Filialen übernommen.