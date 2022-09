Mark Forster gab am Samstag ein kleines, intimes Stelldichein in seiner Heimatregion. 200 Gäste durften ein hautnahes Konzert in der Kaiserslauterer Event-Location „Irish House“ erleben, dort wo Forster als Teenager schon mit seiner Schulband aufgetreten war.

Trockener Käse und ein matschiges Croissant, das ist alles, was Kerstin Baumann aus Neubrandenburg heute im Magen hat. Mittlerweile ist es 18.30 Uhr und seit 11 Uhr befindet sie sich ganz vorne an der Absperrung, die den Biergarten vom Einlass über den Nebeneingang des Pubs trennt. Schließlich will sie um 20 Uhr die Pole-Position an der Bühne haben.

„Mark Forster steht für Party. Er sprüht vor guter Laune und zaubert mir immer ein Grinsen aufs Gesicht“, schwärmt die 48-Jährige, die hofft, dass Mark auch ihr Lieblingslied „Flüsterton“ singt. Begleitet wird sie von ihrer Freundin Bettina Bockelmann aus Lübeck. Ab Hamburg sind die beiden mit einem Auto zusammen weitergefahren. Nach elf Stunden Fahrt sind sie am Freitag in Kaiserslautern angekommen und nächtigen im Hotel direkt gegenüber dem Pub.

Fans von „Voice of Germany“

Dass Baumann ein großer Forster-Fan ist, beweisen auch ihre Besuche bei der Fernsehsendung „Voice of Germany“, wo sie eigens wegen Forsters Mitwirken als Jury-Mitglied hinfährt. Wie der Zufall so spielt, stehen direkt neben den beiden Damen die 20-jährige Ida und die 22-jährige Sarah, beide aus Berlin. Man erkennt sich von „Voice of Germany“ wieder, haben sie dort doch tatsächlich in der Besucherschlange beieinandergestanden.

Die Berlinerinnen sind nach zwölfstündiger Fahrt mit dem Flex-Bus sogar im selben Hotel abgestiegen. Karten für dieses „kleinste Konzert“ als Konzerttour-Abschluss konnte man ausschließlich über das #SEATsounds Gewinnspiel erhalten. Dafür musste man einen Beitrag auf Forsters Instagram-Kanal liken und kommentieren und wenn man ausgelost wurde, konnte man sich über zwei Tickets freuen.

Karten gab es zu gewinnen

Katarzyna Piotrowska aus Kaiserslautern hatte gleich zweimal Glück. Sie erhielt die Nachricht, dass sie zu den Gewinnern zählt und hatte darauf zu spät geantwortet. Die Karten waren bereits weitervergeben. Am Freitag kam die zweite Glücksbotschaft, dass jemand abgesprungen sei und sie die Karten wieder bekäme. Die 39-Jährige freut sich riesig auf ihr erstes Forster Konzert: „Endlich kann ich Mark live sehen. Ein Traum geht in Erfüllung.“

Sie habe bedingt durch die gemeinsamen polnischen Wurzeln – Forsters Mutter stammt aus Polen – einen besonderen Bezug zu dem Sänger. Der 19-jährige Gabriel aus dem saarländischem Oberkirchen hat die Karten für seine Mutter Tatjana Künzer gewonnen. Beide haben, wie viele unter den Anwesenden, Karten für Forsters Open-Air-Konzert auf dem Betzenberg, das zum dritten Mal verschoben werden musste. Sie seien darüber aber nicht böse, zumal das heutige Konzert etwas ganz Besonderes sei und dafür entschädige.

Beim Konzert kennengelernt

In der Schlange stehen auch Jasmin Schütz aus Marnheim und Karin Bereiter aus Michelstadt im Odenwald. Die beiden Frauen hatten sich 2017 bei einem Forster-Konzert im Mainzer Volkspark kennengelernt und pflegen seitdem Kontakt zueinander. Für die Odenwälderin ist es bereits das 25. Konzert, das sie von Mark Forster besucht. Schütz durfte ihr Idol sogar schon mal bei einem „Meet & Greet“ in Trier ganz privat „in Jogginghose und Schlabberlook“ kennenlernen und zeigt Handyfotos davon.

Der 7-jährige Sebastian aus Weidenthal freut sich auch schon wie Bolle auf Mark, hat doch seine Tante Catrin Kerz die Karten für ihn gewonnen. Sein Lieblingslied sei „Au revoir 3. Liga“, eine besondere Version von Forsters Hit, die der FCK-Fan eigens für seinen Heimatverein geschrieben hat.

Als um 19 Uhr der Einlass öffnet, kommt langsam Bewegung in die Schlange. Dass sie noch einige Zeit im gerade einsetzenden Regen stehen müssen, tut der guten Laune der eingeschworenen Forster-Fangemeinde keinen Abbruch. Währenddessen bereiten sich die Fans zuhause auf ihrem Sofa auf den Konzert-Live-Stream auf YouTube vor.