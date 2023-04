Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wollte Popstar Mark Forster am Samstagabend auf dem Betzenberg endlich sein großes Konzert geben. Doch das wurde auf kommendes Jahr verschoben. Stattdessen tritt er in einem kleinen Club in seiner Geburtsstadt auf. Timo Konrad hat er verraten, warum es ein emotionaler Abend wird.

Nach vielen Verschiebungen spielst du dieses Wochenende endlich in Kaiserslautern. Was bedeutet es dir, hier in deiner Heimat zu spielen?

Eigentlich wäre heute Abend auf dem Betze das größte und wichtigste aller Konzerte gewesen. Das mussten wir ja leider verschieben, nicht wegen Corona oder schlechtem Wetter, sondern wegen des Rasens. Wir hätten es nicht geschafft, den Rasen für das nächste Spiel zu reparieren. Deswegen haben wir es jetzt verschoben auf den 24. Juni in die Fußball-Sommerpause. Mir war es aber trotzdem super wichtig heute in Kaiserslautern zu sein und hier ein Konzert zu spielen. Ich habe überlegt: Was könnte denn ein kleines Trostpflaster sein?

Und wie sieht das Trostpflaster aus?

Die Lösung für uns war, in einem der kleinsten Läden zu spielen, in dem ich früher auch mit meiner Schulband aufgetreten bin. Und meine Schulband ist auch mit dabei und tritt mit mir auf der Bühne auf. Es gibt ein Comeback, nach 18 Jahren spielen wir mit „Geropoco“ wieder ein paar Songs zusammen. Und jeder auf der ganzen Welt darf sich das umsonst anschauen, nämlich per Stream.

Also eine Reunion sozusagen?

Genau. Also es ist schon ein Mark Forster-Konzert und die Reunion ist ein kleiner Part davon. Aber es wird sie geben, und wir sind alle sehr, sehr aufgeregt.

Denkst du, es wird auch ein emotionaler Abend?

Auf jeden Fall. Also es kommen auch ein paar Fans heute Abend nur wegen Geropoco. Auch der Ort. Damals war es für mich ein sehr großer Club, jetzt ist es eher ein kleiner. Aber trotzdem ist es etwas Besonderes, dort auf der Bühne zu stehen.

Normalerweise hättest du heute vor 60.000 Menschen spielen sollen, heute Abend sind es 200. Macht das einen Unterschied, wenn man auf der Bühne ist, oder ist man da voll in seinem Element?

Das