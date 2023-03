Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war schon eine ganz besondere Pfalzmeisterschaft, die am Wochenende in der Tennishalle in Mackenbach stattfand. Tennis wurde nicht gespielt. Es waren Turn-Meisterschaften im Spitzensportbereich der Mädchen, die das Turn-Team Sickingen (TTS) in ihrer saisonalen Turn-Trainingsstätte ausrichtete.

Geplant war das so nicht, eigentlich sollte an den Geräten in der Reichswaldsporthalle in Ramstein geturnt werden. Die kurzfristige Verlegung in die Tennishalle in Mackenbach war eine Herausforderung,