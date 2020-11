Ein Leichtverletzter sowie Sachschaden von rund 190.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der L 401 zwischen Mehlingen und Sembach ereignete.

Eine 63-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Sembach unterwegs. In Höhe der Einmündung zu der Straße An der Heide wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug eines 57-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 57-Jährige, der mit einem hochwertigen italienischen Sportwagen unterwegs war, wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.