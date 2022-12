Lose Bremsen, eine defekte Handbremse und nicht funktionierende Beleuchtungseinrichtungen – so fuhr ein Lkw durch mehrere europäische Länder. Doch am Freitagmorgen waren die Spezialisten der Polizei für Schwerverkehr auf der A6 in der Höhe von Ramstein unterwegs, denen das LKW-Gespann, das zwei Autos und zahlreiche Ersatzteile geladen hatte, sofort auffiel.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab die technische Untersuchung laut Polizei erhebliche Mängel an der Bremsanlage. Zudem war das Fahrzeug deutlich überladen und die technischen Einrichtungen zur Überprüfung der Arbeitszeitnachweise des Fahrers waren ebenfalls defekt. Der Fahrer – gleichzeitig Halter und selbstständiger Unternehmer – muss nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen.