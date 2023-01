Wir berichten live aus der Fruchthalle über die Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl.

Welche Vorstellungen haben die Kandidaten, was Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern angeht? Wie stellen sie sich das Verkehrskonzept der Zukunft vor? Und was soll in Lautern in nächster Zeit gebaut werden und was nicht? Darüber werden wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Rainer Rocholl (Die Basis), Thomas Kürwitz und Evangelos Karanikas (beide unabhängig) sprechen. Die ebenfalls unabhängige Bewerberin Katharina Welsh-Schied musste ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.