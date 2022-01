Corona machte auch dem Lions-Club Kaiserslautern bei seiner geplanten internen Weihnachtsfeier einen Strich durch die Rechnung. Doch einfach ersatzlos absagen wollte der seit 1957 in Kaiserslautern bestehende Club, der ehrenamtlich Hilfe im sozialen wie kulturellen Bereich leistet, die Aktion nicht.

„Unsere Weihnachtsfeier mussten wir zwar absagen. Aber wir hatten ja erstens den Gastronomen beauftragt und zweitens war die gesamte Ware für das Essen schon eingekauft“, berichtet der diesjährige Lions-Club-Präsident Kai Ellenberger. Und so kam die Idee auf, die Ware aus dem Kühlhaus zu „verkochen“, und zwar für die Bewohner des St.-Christophorus-Förderzentrums der Caritas Kaiserslautern in der Logenstraße.

So wurden letztlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: „Wir hatten Essen übrig, das jenen, die es brauchen können, zugute kam. Und dem Gastronomen mussten wir auch nicht absagen.“ So zog Spitzen-Koch Peter Scharff mit seinem Team am 20. Dezember in die Küche des Christophorusheimes und bereitete für die Bewohner 100 Essen zu. „Bei dem Budget von insgesamt 1500 Euro hat er fast die gesamte Summe für das Essen verbraucht und die Dienstleistung zum allergrößten Teil gespendet.“

Die Aktion sei bei den Empfängern sehr gut angekommen, und auch die Organisatoren waren mit dem Ablauf zufrieden. „Eine gelungene Aktion, gerade in der Vorweihnachtszeit“, lautet das Fazit von Ellenberger. „Der direkte Kontakt mit den Bedürftigen ist noch mal etwas anderes als nur Geld zu spenden; wir haben beschlossen, jedes Jahr so eine Aktion zu machen“, gibt er an und dankt dem Team von Peter Scharff und den Helfern des St. Christophorus Förderzentrums.