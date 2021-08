Die Lidl-Filiale in der Vogelwoogstraße wird nach Unternehmensangaben derzeit komplett umgestaltet. Ab Montag, 9. August, soll mit einem neuen Filialauftritt wieder geöffnet werden. „Diese Filiale gibt es bereits seit 25 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Lidl-Filialleiter Paul Wagner. Für die Filiale mit rund 970 Quadratmeter Verkaufsfläche verspricht das Unternehmen eine „optimierte Warenpräsentation, mehr Platz für Frische und neue Möblierung“. Das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte mehr Fläche in der Filiale. Man wolle, heißt es in der Pressemitteilung, „beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien setzen, um den Kunden eine attraktive Einkaufsumgebung zu bieten“.