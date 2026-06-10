Highlife mitten in der Stadt, an einem ganz gewöhnlichen Dienstagabend: Die „Lautrer Sommerabende“ machen es wieder möglich.

Schon gleich die Eröffnungsausgabe der aktuellen Konzertreihe auf dem St.-Martins-Platz konnte überzeugen. Kein Wunder, denn die wichtige Start-Position für die achtteilige Veranstaltungsreihe war mit dem Quintett Acoustic Colour bestens besetzt. Zum einen sind die Mitglieder der Gruppe, die auch schon im Ausland erfolgreich auftrat, durchweg erfahrene Könner. Zum anderen boten Sängerin Tina Skolik, Keyboarder Philipp Huchzermeier, Saxophonist Uwe Bayerle, Bassist Martin Müller und Schlagzeuger Matthias Kurz in hinhörenswerten Arrangements ein abwechslungsreiches Programm quer durch zahlreiche ansprechende Stile der populären Musikwelt. Beides, Qualität und Vielfalt, kam bei dem aufmerksamen und begeisterungsfähigen Lautrer Publikum gut an.

So präsentierte man in diesem vierstündigen Konzert etwa klassische Rock-Ohrwürmer („Crazy little thing called love“) ebenso wie mitreißende Soul-Nummern, treibende Jazz-Titel und in die Beine gehende moderne Pop-Stücke – alles ohne den Einsatz einer (dann auch keineswegs vermissten) Gitarre, dafür mit umso eindrücklicheren Soli von Saxophon und Keyboard.

Publikum tanzt vor der Bühne

Die Wirkung blieb nicht aus. Vor der Bühne waren immer wieder begeisterte Tänzer zu sehen, und beim „Englishman in New York“ wirkte ein Großteil des Publikums bereitwillig als Chor mit. Dazwischen in den Stuhlreihen und drumherum auf den Stehplätzen wippten die Füße, nippte man an kühlen Drinks, war man trotz der zeitweise wenig sommerlichen Temperaturen unter angegrautem Himmel sichtlich bester Laune. Das war, um einen weiteren Titel aus dem Repertoire von Acoustic Colour zu nennen, buchstäblich „Streetlife“ vom Feinsten.

Während des Auftritts mit am beeindruckendsten zeigte sich dabei Sängerin Tina Skolik, die mit ihrer kraftvollen, sicheren Stimme auch und gerade komplexen Titeln wie „A horse with no name“ einen interessanten neuen Anstrich verleihen konnte. Mit der souveränen Interpretation des französischen Titels „Je Veux“ und des südamerikanisches Flair verbreitenden „Mas que nada“ in portugiesischer Sprache bewies sie zudem besonderes sprachliches Talent.

Eine runde Sache

Das erste „Sommerabend“-Auftritt dieses Jahres stand zudem ganz im Zeichen des Kaiserslauterer Stadtjubiläums, was ihn auch in dieser Hinsicht zu etwas Besonderem machte: Der neu beschriftete Bühnenhintergrund und die beiden Werbefahnen an den Seiten trugen das „750 Kaiserslautern“-Logo, und – besonders auffallend – auf den bewährten, nun neu bezogenen „Lautrer Sommerabende“-Klappstühlen war zusätzlich noch „Entspannt feiern“ zu lesen. Das betonte den Bezug und den Beitrag zum Jubiläum, das war insgesamt schonmal eine erste runde Sache aus Musik, Grafik, Stimmung und Anlass.

Info

Der nächste „Lautrer Sommerabend“ findet am Dienstag, 23. Juni, ab 17 Uhr vor der Mall in der Fruchthallstraße statt. Das Trio Die dicken Kinder spielt dann ein akustisches Programm.

