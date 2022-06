Am Wochenende fällt der Zugverkehr auf der Lautertalbahn aus. Wie die DB Regio AG dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd kurzfristig mitgeteilt habe, kann sie wegen personeller Engpässe sowohl am Samstag, 2. Juli, als auch am Sonntag, 3. Juli, keinen Zugbetrieb auf der Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken anbieten. Es sei geplant, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Dessen Fahrzeiten sollen baldmöglichst im Internet auf www.bahn.de/aktuell und in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent abrufbar sein. Aufgrund der vom Schienenfahrplan abweichenden Abfahrts- und Reisezeiten der Busse kann es zu Reisezeitverlängerungen und vor allem Anschlussverlusten kommen, teilt der Zweckverband weiter mit. Außerdem befinden sich die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.