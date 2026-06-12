Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für die nächsten sieben Ausgehtage in Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis.

Die ganz große Nummer dieser Tage ist natürlich die Kaiserslauterer Lange Nacht der Kultur . Mit 97 Programmpunkten an Dutzenden von Orten ja auch kaum zu schlagen. Musik aller Arten, Ausstellungen, Lesungen und vieles andere mehr etwa in Pfalztheater und -galerie, in der Fruchthalle, im Japanischen Garten, dem Stadtmuseum oder im Pfalztheater sowie in kleineren Locations wie dem Salon Schmitt, dem Kabinett K 2 oder dem Am WebEnd. Da hat man am 13. Juni ab nachmittags bis in die späte Nacht sicher die Qual der Wahl. Das volle Programm liegt in der Stadt aus und ist unter kaiserslautern.de, Link Veranstaltungen zu finden.

„Auf ein Buch“ heißt es davor noch eher ruhiger am Freitag, 12. Juni, um 14 Uhr wieder in der Lauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße. Bei freiem Eintritt kann man sein eigenes Lieblingsbuch zum Vorstellen mitbringen und die Lieblingsbücher anderer Leserinnen und Leser kennenlernen.

Im Rahmen des Festivals „Sound of The World“ tritt am 12. Juni um 20 Uhr die Portugiesin Cristina Branco im Cotton Club des Kulturzentrums Kammgarn in Kaiserslautern auf. Mit ihrer gefühlvollen aber markanten Stimme präsentiert sie eindringliche und melancholische Fadostücke. In denen der ganz eigene portugiesische Blues („Saudade“) seinen Ausdruck findet. Karten bei Thalia oder unter kammgarn.de.

Eve Caputula und das Alman Groove Collective spielen am 12. Juni in Kusel auf der Kinett-Bühne. Foto: Archiv/Sayer

Wer bei der ersten diesjährigen Sommertour des Humbergturm-Vereins mitmachen will, kann sich am 12. Juni um 18 Uhr zum Parkplatz am Bremerhof aufmachen. Unter dem Motto „Über den Gipfel des Pfaffenbergs“ wird rund sieben Kilometer durch den Wald marschiert. Aber zackig! Voranmeldungen über humberg-kaiserslautern.de.

In der Lauterer Stiftskirche steht am 12. Juni ab 19 Uhr die immerhin 15. Orgelnacht mit drei Konzerten an. Mit dabei sind unter anderem das Blockflötensemble Pian’e Forte und Beate Stinski-Bergmann sowie Lars Voorgang an der Orgel. Der Eintritt ist frei und der Abend bietet sicher ein eindrucksvolles Klangerlebnis.

In der Stadt Kusel läuft von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, das große und traditionelle Hutmacherfest. In dessen Rahmen sorgt unter anderem das Kulturzentrum Kinett abends für Livemusik auf der Bühne neben der Engel-Apotheke . So am 12. Juni mit dem Alman Groove Collective, am 13. Juni mit Chéri Chéri und The Souls Eleven und am 14. Juni mit dem Ska Jazz Ensemble.

Eine stadtgeschichtliche Matinee – Teil der Feiern zum Jubiläum „750 Jahre Kaiserslautern“ – bietet am Samstag, 13. Juni, um 11 Uhr das Lauterer Theodor-Zink-Museum . Motto: „Streit um des Kaisers Kopf, Rotbart und der Jünger Johannes“. Die Musik dazu liefert das Duo Shakti & Matze. Karten über 0631 365-2317.

Stefan Hoor, sonst bei Double Shot, spielt solo am Gelterswoog. Foto: Fuhs

„Musik im Anflug“ heißt eine schöne Idee des großen Ludwigshafener Orchesters Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Kleinere Ensembles aus den eigenen Reihen schwärmen dafür aus in die Pfalz. Der Westen und Norden sind am Samstag und Sonntag dran: Im SWR-Studio Kaiserslautern ist am 13. Juni um 17 Uhr (auch als Auftakt der Langen Nacht der Kultur) das Blechbläserensemble zu Gast mit Werken von Barock bis Jazz. Karten gibt es über die mitveranstaltende Pfälzische Musikgesellschaft (0631 78329). Das Lange-Nacht-Bändchen kann auch vor Ort gekauft werden und gilt dann für die ganze Nacht. Am 14. Juni um 11 Uhr reist dann ein von Violinistin Isabelle van Keulen geleitetes Streicherensemble unter anderem mit Tschaikowsky ins Weingut Boudier&Koeller nach Stetten (Hauptstraße 19). Karten und Infos unter info@boudierkoeller.de oder 06355586.

Unter dem doch erheiternden Titel „Von der Fruchtfliege lernen“ geht die Reihe „Life um 3“ im 42 Kaiserslautern , Eisenbahnstraße 42 am 13. Juni um 15 Uhr weiter. Der Wissenschaftler Jan Pilage spricht kostenlos über komplexes Verhalten und neurodegenerative Erkrankungen. Eigene Fruchtfliegen bitte zu Hause lassen.

Auf der Moschellandsburg bei Obermoschel im Donnersbergkreis steht am 13. Juni ab 10 Uhr und 14. Juni ab 11 Uhr ein großes Mittelalterspectaculum an. Mit wilden Wikingern, Slawen, christlichen Rittern und sogar mit einer nicht schönheitsoperierten Ork-Horde. Passende Musik kommt von der Band Spectaculatius, dazu gibt’s Gaukler, Bogenbauer oder Perlendreher. Karten an den Tageskassen.

Das Bläserensemble der Staatsphilharmonie kommt am 13. Juni ins Lautrer SWR-Studio. Foto: Amy Hoefs

Die Bühne auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog bespielt am 13. Juni um 18 Uhr Stefan Hoor (eine Hälfte des Duos Double Shot) mit Irish Folk, Country oder Rock und am 14. Juni um 15 Uhr B. B. Kusch mit seinem E-Piano. Beides kost’ nix.

Das rasante Rockmusical „Rock of Ages“ mit Musik von Größen wie REO Speedwagon, Pat Benatar, Twisted Sister, Poison oder Foreigner, das anno 1987 in Los Angeles spielt, hat am 13. Juni um 20.30 Uhr seine Premiere auf der Bühne der Freilichtspiele Katzweiler . Karten und weitere Informationen gibt es über freilichtspiele-katzweiler.de.

Die amerikanische Church City Mission Kaiserslautern gibt am 14. Juni um 18 Uhr ihr allererstes öffentliches Gospelkonzert in der Protestantischen Kirche in Erfenbach . Zugunsten der Obdachlosenhilfe und der Restaurierung der Kirche. Bei freiem Eintritt, Spenden erbeten.

In der Reihe „Blasmusik im Nordpfälzer Land“ tritt der große Spielmannszug Eisenberg am 14. Juni ab 11 Uhr am oder im Gemeindehaus Rockenhausen-Marienthal auf. Eintritt frei.

Unweit davon, im Rockenhausener Museum für Kunst in der Speyerstraße 3 läuft auch am 14. Juni um 11 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Melancholie“. Der Maler und Objektkünstler Hartmut Renner zeigt seine vor allem naturnahen Werke.

Andreas Fillibeck Foto: Igs

Am 14. Juni um 15 Uhr gibt’s eine neue Ausgabe der Reihe „Blauer Salon“ im Foyer des Pfalztheaters . Unter dem Titel „Die Lissabonner Traviata“ bieten Daniel Böhm und Günther Fingerle eine Lesung aus dem gleichnamigen Theaterstück des Dramatikers Terrence McNallys, das inspiriert wurde von einer „La Traviata“-Liveaufnahme mit Maria Callas. Dazu gibt’s Auszüge aus jener Einspielung. Eintritt frei.

In der Lauterer Reihe der Volksparkkonzerte tritt am 14. Juni um 11 Uhr die Gesangvereinskapelle Rockenhausen mit klangvoller spanischer Musik im Volkspark Kaiserslautern auf. Fer umme und im schönen Ambiente des Parks. Die Starts und Wasserungen der Schwäne und Enten auf dem „Schwaneweiher“ gibt’s noch dazu.

Am Dienstag, 16. Juni, liest die Theaterautorin Lisa Sommerfeldt aus ihrem Debütroman im Pfalztheater-Foyer . Beginn ist um 19 Uhr (gestern stand fälschlich eine andere Uhrzeit in der Zeitung, wir bitten, dies zu entschuldigen).

Die Reihe „Kibo liest und lauscht“ des Donnersberger Literaturvereins wird am Mittwoch, 17. Juni, um 19.30 Uhr im Museum im Stadtpalais Kirchheimbolanden, Amtsstraße 14, fortgesetzt. Die Autorin Brigitta Dewald-Koch liest aus ihrem neuesten Band „Die Reise nach Venedig“. Karten an der Tageskasse.