Für das Luca Sestak Trio ist der Auftritt bei der diesjährigen Langen Nacht der Kultur etwas Besonderes.

Es ist nicht nur die erste Teilnahme an der traditionsreichen Kulturveranstaltung, sondern zugleich auch der insgesamt zweite Auftritt in Kaiserslautern für Luca Sestak überhaupt.

Der junge Pianist und Komponist aus Niedersachsen gilt längst als Ausnahmetalent. Seine Videos wurden inzwischen mehr als 20 Millionen Mal aufgerufen. Und sein Portfolio liest sich wie die Route zum Erfolg: Vertrag bei Sony Music Germany, weltweite Tourneen – unter anderem eine dreiwöchige Tour durch China –, seit 2018 offizieller Partner des Klavierherstellers Kawai Pianos, Konzerte für die Präsidenten Deutschlands und Irlands und natürlich zahlreiche Fernseh- und Radiosendungen im Resümee.

YouTube hat geholfen

Dabei begann alles mit einer Kamera und YouTube. „Es hat mir sehr viel geholfen“, reflektiert Sestak. „Es war mein erster Kontakt in die große weite Internet- und Außenwelt. Da war das mit YouTube alles noch ganz jung. Und es war für mich völlig verrückt, dass jemand aus Amerika das gut finden kann, was ich produziere, und einen Like dalässt. Heute ist das normal. Aber ich bin niemand, der regelmäßig Sachen auf YouTube hochlädt. Von daher würde ich mich auch nicht als YouTube-Star bezeichnen.“

Dass aus dem talentierten Nachwuchspianisten einmal ein gefragter Musiker werden würde, war keineswegs selbstverständlich. Die Musikszene hätte ihn nämlich beinahe an den Maschinenbau verloren. Rückblickend staunt Sestak selbst über seinen Weg: „Ich bin generell ein Mensch, der eher nach vorne schaut. Manchmal schaut man aber auch zurück und denkt sich: ,Krass wie alles gekommen ist’. Vor allem, da ich mich nie bewusst dafür entschieden habe, Musiker zu werden. Es ist einfach passiert, weil die Musik immer ein Teil von mir war. Irgendwie habe ich mit blinder Zuversicht immer weiter gemacht. Und irgendwie ist dann auch viel passiert. Aber ich bin auch jemand, der immer mehr will und immer weiter.“

Stillstand ist keine Option

Früher häufig als Solokünstler unterwegs, setzt Sestak heute verstärkt auf die Energie seiner Band. Stillstand ist für ihn keine Option. Auf die Frage nach seinen zukünftigen Zielen antwortet der 31-Jährige: „Ich bin einfach rastlos. Ich glaube, es liegt in meiner Natur, dass ich nie auf einem Ruhepol ankommen werde, sondern immer weiter nach vorne treiben will. Neue Reize, Veränderungen, Entwicklungen – das hält mich am Laufen, das hält mich am Leben und motiviert mich, weiterzumachen. An Ideen mangelt es jedenfalls nicht“, versichert er lachend.

Derzeit arbeitet er gemeinsam mit seiner neuen Plattenfirma The ACT Agency an einem neuen Album. Musikalisch bewegt sich Sestak dabei weiterhin zwischen den Genres. Sein Repertoire reicht von verjazzter Klassik bis hin zu durchgebluestem Boogie-Woogie. Mitunter greift er sogar zu ungewöhnlichen Mitteln wie abgeklemmten Klaviertasten, um neue Klangwelten zu erschaffen.

Unterhaltsame Arrangements

Sein musikalisches Konzept beschreibt er mit einem Augenzwinkern: „Ich versuche, steif gewordene Musik-Genres unterhaltsam umzuarrangieren, nach dem Motto: Ey, nehmt euch alle mal nicht so ernst und habt ein bisschen Spaß! Das ist auch ein bisschen der Punkt des neuen Albums: Coverversionen mit Augenzwinkern und Eigenkompositionen mit neuen Klang-Ebenen. Und wenn diese Art junge Menschen abholt und generationsübergreifend funktioniert, dann ist das super und macht mir umso mehr Spaß.“

Spaß verspricht auch der Auftritt in der Fruchthalle. Eine halbe Stunde lang wird das Luca Sestak Trio das Publikum mit seiner Mischung aus Jazz, Klassik, Pop, Blues und Funk begeistern. Wer erleben möchte, wie Chopin auf Schlagzeug und Bass trifft, sollte also bei der Langen Nacht in der Fruchthalle vorbeischauen. Neben Sestak werden auch Johannes Niklas am Schlagzeug und Michael Goldman am Bass parat stehen.

Termin

Luca Sestak Trio, Lange Nacht der Kultur, Fruchthalle Kaiserslautern, 13. Juni, 21.10 Uhr

