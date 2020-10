Auch wenn der SV Rodenbach in der Nord-Staffel der Landesliga West weiterhin ungeschlagen ist, so musste er doch die Tabellenführung an den VfR Kaiserslautern abtreten. Bei einem Ausrutscher ihres Konkurrenten könnten sich die Rodenbacher aber wieder an die Spitze setzen, wenn sie am Sonntag (16 Uhr) das Heimspiel gegen den VfR Kirn gewinnen.

Das 3:3-Unentschieden zuletzt in Steinbach kostete das Team von Spielertrainer Andreas Gaebler den ersten Platz. Der VfR Kaiserslautern (16 Punkte) nutzte mit seinem Sieg in Hoppstädten prompt diese „Schwäche“ der Rodenbacher aus und führt nun mit zwei Zählern Vorsprung auf den SVR die Tabelle an. Somit steht an diesem Wochenende ein Fernduell um den ersten Platz auf dem Programm. Der Ligazweite Rodenbach bekommt es mit dem vier Plätze hinter ihm rangierenden VfR Kirn zu tun, der erst magere sechs Punkte auf dem Konto hat. Im Vergleich zu den Rodenbachern steht der VfR Kaiserslautern am Sonntag (15 Uhr) in der Auswärtspartie bei der SG Hüffelsheim (8) vor der wohl schwierigeren Aufgabe.

Bereits am Samstag (15.30 Uhr) ist der VfB Reichenbach (7) zu Hause gefordert. Der Ligafünfte empfängt den Vorletzten SG Schmittweiler (3).

In der Bezirksliga Nord trifft der Ligasiebte FV Weilerbach (7) daheim auf seinen oberen Tabellennachbarn TSG Kaiserslautern II (7). Dieses Spiel und die Auswärtspartie des FC Otterbach (5) beim SV Kirchheimbolanden (8) werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Ebenso wie in diesen Spielen geht es für das Schlusslicht TuS Landstuhl (4) im Heimspiel (16 Uhr) gegen den Ligadritten SG Finkenbach (14) um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

In der Gruppe Süd wird die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann (10) nach dem Überraschungscoup beim Tabellenzweiten Queidersbach mit breiter Brust am Samstag (16 Uhr) in das Heimspiel gegen die SG Knopp (14) gehen. Beim SV Battweiler (14) bietet sich dem FC Queidersbach (15) die Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Diese und die folgenden beiden Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Für den SV Schopp (15) zählt im Heimspiel gegen den noch punktlosen Tabellenletzten Herschberg nur ein Sieg. Eine Menge Spannung verspricht das Spiel des FV Bruchmühlbach (13) gegen die TSG Trippstadt (15).