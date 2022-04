Um die Kommunen und Träger dabei zu unterstützen, bedarfsgerechte Kindertagesbetreuungsplätze zu schaffen, fördert das Land zwei Ausbauvorhaben mit 533.500 Euro aus Landesmitteln. Dies teilte das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz mit.

Mit der Förderung werden an der katholischen Kita St. Norbert in Kaiserslautern und der Kita Dörfelnest in Schifferstadt über 50 neue Betreuungsplätze geschaffen. Wie viel Geld genau auf die Einrichtungen entfällt, erklärte das Ministerium nicht. Im März fiel der Startschuss für den Neubau der Kita St. Norbert auf dem Gelände der ehemaligen Kirche. Diese war im vergangenen Jahr zurückgebaut worden. Das Bauvorhaben soll bis Ende des Jahres beendet sein. Die Baukosten von 4,3 Millionen Euro teilen sich Land und Stadt. Betriebs- und Personalkosten gehen zu Lasten der Stadt und der Diözese Speyer.

„Eine gute frühkindliche Bildung ist ein zentraler Grundpfeiler der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik. Dass das Land die Kommunen dabei tatkräftig unterstützt, ist uns ein besonderes Anliegen“, erklärt Bildungsministerin Stefanie Hubig in der Pressemitteilung des Ministeriums.