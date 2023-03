Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einfach mal den Farben nachgehen, Formen aller Künste präsentieren und Menschen auf einen Parcours einladen. Diese Methode, städtischen Eigenarten auf die Spur zu kommen, ist eine Idee der Künstlerwerkgemeinschaft (KWG). Führte sie 2021 durch das „Blaue Fünftel“ am Lämmchesberg, so ging es passend zum Kultursommermotto „Ostwind“ nun in die Oststadt, das Rote Fünftel. Unterwegs von Position zu Position.

Ostwinde bedeuten in der Meteorologie meist stabile Hochs, also Schönwetterlagen. Und genauso – „Nomen est omen“ – kam es: ein blauweißer