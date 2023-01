Sie wohnen neben uns, man begegnet ihnen auf der Straße, und außerdem donnern sie oft über unsere Köpfe hinweg: die Amerikaner. Seit über 70 Jahren sind sie in der Pfalz zugange und haben ihre ganz eigene Geschichte bei uns. Eine sicher sehenswerte Ausstellung, die sich damit beschäftigt, gibts jetzt in Kaiserslautern zu sehen.

Die Ausstellung mit dem Titel „Handshake“ wird am 21. Januar um 11 Uhr in der Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße eröffnet. Ausgerichtet vom Docu Center Ramstein zeigt sie jede Menge interessante Zeitdokumente, Zwischenmenschliches und Kurioses aus diesen sieben Jahrzehnten. Im Anschluss liest Michael Basse aus seinem Band „Yank Zone“ und der Saxophonist Helmut Engelhardt spielt auf.

Akustische Ausgaben berühmter Pink-Floyd-Titel unter dem Titel „Barefoot To The Moon“ gibt’s zuvor am 20. Januar ab 20 Uhr in der Lauterer Fruchthalle. Die Band Echoes zelebriert mit akustischen Instrumenten die synthetischen Sound-Landschaften der weltbekannten englischen Band. Karten gibt es noch wenige im Netz unter www.rheinpfalz/ticket.

Rock und Folk

Altbewährte Rock-Klassiker und Interpretationen moderner Rocknummern bietet die Combo Cane Street & Friends. Am 20. Januar ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth. Weiter geht’s im Irish House am 21. Januar zur selben Zeit. Dann tritt die achtköpfige Formation The Chain auf. Mit drei Sängerinnen und bekannten Titeln wie „Little Lies“, „Go Your Own Way“ oder „Gypsy“. Karten jeweils an der Abendkasse.

Im Lauterer Salon Schmitt, Pirmasenser Straße 32, gibt sich am 21. Januar ab 20 Uhr der Multiinstrumentalist und Sänger Holger Görrißen die Ehre. Der Mann ist auf Tom Waits und Leonhard Cohen spezialisiert. Stimmlich schafft er tiefe Bässe ebenso wie die höchsten Kopfstimmen. Karten im Internet unter www.salon-schmitts.de.

Im Auswanderermuseum Oberalben im Kreis Kusel gibt es am 21. Januar, 20 Uhr, wiederum Irish Folk mit der Combo Waiting For Frank. Und natürlich Whiskey und Bier einer besonders beliebten irischen Brauerei. Mit der Anreise sollte man jedoch nicht zu lange warten, der Abend ist hoch beliebt.

Eine Märchenführung mit dem Titel „Hinter den sieben Bergen bei den...“ läuft am 22. Januar ab 15 Uhr in der Kaiserslauterer Pfalzgalerie. Wer seine Knirpse anhand von Fabeln und Märchen in die Kunst einführen lassen will, sollte sich bitte flugs noch vorher anmelden. Telefon 0631-3647-201.

Thorsten Klein (rechts) beim Dreh des Films »Abenteuer eines Mathematikers« zusammen mit seinem Kameramann. Foto: Klein

Die Künstlerinnen Gela Steinmacher aus Kaiserslautern und Rosel Anton aus Neustadt zeigen ihre Grafiken und Objekte. Unter dem Titel „Aus der Natur“ läuft die Schau ab 22. Januar 11 Uhr (Vernissage) im Rockenhausener Museum für Kunst, Speyerstraße 3. Geöffnet ist die Ausstellung dann dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17 Uhr.

In der Reihe CampusKultur läuft am 23. Januar ab 18 Uhr eine Filmvorführung im Gebäude 1, Raum 006, der Kaiserslauterer Uni. Zu sehen ist der Film „Abenteuer eines Mathematikers“ des Kaiserslauterer Regisseurs Thor(sten) Klein. Thema ist die Entwicklung der Atombombe. Keine leichte Kost also und dazu noch recht dramatisch. Der Eintritt ist frei, also besser nicht zu spät kommen. Im Anschluss steht Klein per Onlineschalte für Fragen zum Film zur Verfügung.

Liest am Sonntag kleinen Museumsbesuchern ein Märchen vor: Nadine Choim. Foto: MPK

Ein echtes Spektakel kommt am 25. Januar ab 20 Uhr ins Kasino der Kammgarn Kaiserslautern. Die wilde Schweizer Truppe Starbugs Comedy kommt mit Akrobatik, Tanz und eben Comedy. Im Programm „Jump!“ wechseln die drei Buben ihre Verkleidungen in Hochgeschwindigkeit. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Kunst und Antikriegslieder

Die Pfalzgalerie bietet am 26. Januar ab 19 Uhr „Art after Work“ an. Mit Bar, Talk und DJ Launch rund um die aktuelle Schau mit Arbeiten von Vally Wieselthier. Prima.

Antikriegslieder unter dem Titel „Peace“ von der Singklasse der Emmerich-Smola-Musikschule, geleitet von Kristi Alho gibts am 26. Januar ab 19 Uhr im Lauterer Kulturclub Salon Schmitt. Der Eintritt ist frei. Viel Spaß.