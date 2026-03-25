Die Athleten des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs sind mit einer stattlichen Medaillenausbeute von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften zurückgekehrt.

Am vergangenen Wochenende starteten die Athleten des Kaiserslauterer Schwimsportklubs ( KSK) in Saarbrücken bei den Landesmeisterschaften auf der 50-Meter-Bahn, dieser Wettkampf zählt auch zu der diesjährigen Qualifikationsserie für die deutsche Jahrgangsmeisterschaft im Juni in Berlin.

18 erste Plätze für den KSK

Der Kaiserslauterer Schwimsportklub war mit 27 Schwimmern (elf weiblich, 16 männlich), davon zwei männliche Mastersteilnehmer und drei Mehrkampfschwimmer, bei den Meisterschaften vertreten. Insgesamt wurden 18 erste Plätze, 26 zweite Plätze, 21 dritte Plätze und 95 weitere Top-Ten-Platzierungen erreicht. Unter anderem holte die männliche 4x200-Meter-Freistilstaffel des KSK einen starken zweiten Platz, die beiden Mixed-Staffeln über 4x100 m Freistil sowie 4x100 m Lagen konnten sich Bronze sichern. Sofia Leimann erzielte im Kraul-Mehrkampf (50 m Kraul Beine, 100 m, 200 m und 400 m Kraul, 200 m Lagen sowie 25 Delphinbeine in Rücken und Bauchlage) den dritten Platz. Die gleiche Platzierung im Rücken-Mehrkampf konnte sich Ben Eschbach ergattern.

Julia Obergfell wurde trotz einer Disqualifikation auf der Lagenstrecke Rheinland-Pfalz-Meisterin im Rückenmehrkampf. Einige Schwimmer konnten sich bereits ihre Starts bei den süddeutschen Meisterschaften sichern. Jonas Balzer ergattert sich die 50, 100 und 200 m Freistil, Raphael Grether schnappt sich die 50 m Freistil. Weiter konnten sich Maria Bauer, Marie Allmann und Anderson Saksa bereits jetzt in der Qualifikationsliste für deutsche Jahrgangsmeisterschaft platzieren.

Ostertrainingslager im Erzgebirge

Jetzt legen Bianca-Mara Stief und Lukas Vollrath, die Trainer der Wettkampfmannschaften des Kaiserslauterer Schwimsportklubs, den Fokus auf Formerhalt. Im Ostertrainingslager haben sie die Möglichkeit, auf einer 50-Meter-Bahn zu trainieren und die Mannschaft gestärkt in die Langbahn-Wettkämpfe zu bringen, um so weitere Startplätze bei den süddeutschen und deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu erreichen. Bianca-Mara Stief, die nach dieser Saison als Trainerin der ersten Wettkampfmannschaft zurücktritt, ist optimistisch, dass in ihrem Team noch ein paar Normen geknackt werden und freut sich nun ebenfalls auf das Training im Sportzentrum Rabenberg in Breitenbrunn. Dort könnten sie selbst und ihre Schwimmer etwas Abstand von der engen und angespannten Trainingssituation, sowie der bisher noch ungeklärten Nachfolgerfrage gewinnen.

Ambitionierte Eltern, Trainer, Schwimmer, die sich vorstellen könnten, den Verein als Trainer, Betreuer oder auch in der Vorstandsarbeit zu unterstützen sind eingeladen, sich beim KSK zu melden.