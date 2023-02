Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub KSK ist im Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) auch künftig mit zwei Mannschaften vertreten.

Die KSK-Frauen waren im vergangenen Jahr in die Landesliga aufgestiegen, wollten da natürlich auch bleiben. Am Wochenende ging es für sie in Koblenz auf die Wasserbahnen. Mit starken Leistungen schwammen Eliza Furqueron (2007), Linnea Krummenauer (2005), Wiebke Ruppert (2004), Grace Cooper (2006), Sarah Tinti (2008), Maria Bauer (2009), Miroslava Prylutska (2009), Emmelie Stief (2007), Sara Holman (1986), Milena Prylutska (2007) insgesamt 15.238 Punkte in der Liga ein. Das KSK-Team belegte damit in der Endabrechnung den dritten Platz in der Landesliga und hat mit dem Abstieg so gar nichts zu tun. In Koblenz stach vor allem Grace Cooper über 50 m Brust mit einer Zeit von 00:33,72 heraus, was gleich mal satte 607 Punkte aufs Mannschaftskonto schaufelte.

Die KSK-Herren mussten am Wochenende nicht nur in der Verbandsliga ins Wasser, sie waren im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern auch gleich noch Ausrichter der DMS Verbandsliga. Mats Eschbach (2007), Jonas Dieing (1998), Lukas Vollrath (1999), Jonas Balzer (2009), Felix Wagner (2008), Niels Bauer (2008), Luca Weingarth (2007), Jacob Furqueron (2010) und Theodore Kappas (2011) hatten das Ziel vor Augen, die Verbandsliga über einen Aufstieg in die Landesliga zu verlassen. Mats Eschbach schwamm sich im Wettkampf über 200 m Rücken in 02:10,93 auf Platz 13 der deutschen Bestenliste seines Jahrgangs und lieferte damit 525 Punkte für die Teamwertung. Den Aufstieg verpasste die Mannschaft mit insgesamt 13.499 Punkten dennoch knapp. In den anderen Gruppen im Südwesten war die Punkteausbeute höher. 2024 soll es dann klappen.

Tabelle

Landesliga Schwimmen Frauen

1. Mainzer Schwimmverein 16667

2. SG Rhein-Mosel 16555

3. KSK 15238

4. SG EWR Rheinhessen-Pfalz II 14514

5. SV Blau-Weiß Pirmasens 12174

6. SG Worms 10783

Verbandsliga Südwestdeutscher Schwimmverband Gruppe Kaiserslautern

1. KSK 13499

2. Schwimm Team Bingerbrück 10525

3. SSV Ingelheim 9536

4. SSV Mutterstadt 861