Der SV Kottweiler-Schwanden II hat sich das letzte freie Ticket für die B-Klasse Kusel-Kaiserslautern geschnappt.

In einem Entscheidungsspiel bezwang die Zweite des SVK am Dienstagabend den SV Kaulbach-Kreimbach in Wolfstein mit 3:1 (2:0). Das Spiel wurde relativ kurzfristig angesetzt, nachdem der FV Kindsbach II angekündigt hatte, künftig nicht mehr in der B-Klasse an den Start zu gehen. Da alle anderen Möglichkeiten erschöpft waren, erhielten die beiden Drittplatzierten der abgelaufenen Saison in den C-Klassen nun diese Möglichkeit.

Durchaus beachtlich, dass trotz der Kurzfristigkeit mehr als 340 zahlende Zuschauer und insgesamt wohl über 500 Personen nach Wolfstein gepilgert waren. Die sahen kein sonderlich hochklassiges Spiel, in dem die „Kaulis“ in der Anfangsphase etwas besser im Spiel waren.

Beim ersten Torschuss von Diogo Pereira klärte Kottweilers Keeper Philipp Hagner per Fußabwehr (11.). Als Robin Kunz sich erst über die Außenlinie und dann die Torauslinie fein durchgesetzt hatte, konnte die Hintermannschaft gerade noch Schlimmeres verhindern (34.). Ein abermaliger Versuch von Pereira wurde zwei Minuten später gerade noch so zur Ecke geblockt.

Eiskalt zugeschlagen

Der SV Kottweiler-Schwanden II, der bis dato offensiv gar nicht in Erscheinung getreten war, schlug dann eiskalt zu. Beim 1:0 nutzte Kapitän Pascal Schmidt einen Fehler in der gegnerischen Defensive eiskalt aus und schoss über SV Kaulbach-Kreimbachs Torwart Marcio Oliveira hinweg ein (38.) und fünf Minuten später kombinierte sich das Team des SV Kottweiler-Schwanden II bis in den Strafraum durch, ehe Finn Westrich per Flachschuss erhöhte. So geht Effektivität.

Nach der Halbzeit bemühte sich die Elf um Spielertrainer Sascha Herz um eine Resultatsverbesserung, so richtig gefährlich wurde es aber nicht. Der SV Kottweiler-Schwanden II stand defensiv sehr sicher und musste nach vorne selbst kein Risiko eingehen, um das Ergebnis zu halten. Einzig zwei Freistöße sorgten für den Ansatz von Torgefahr, aber sowohl Hagner (gegen den Schuss von Pascal Krauth, 74.), wie auch Oliveira (Fußabwehr gegen Simon Fischer, 83.) verhinderten zunächst weitere Einschläge.

Zeitstrafe und Gelb-Rot

Am Ende mussten beide aber noch einmal hinter sich greifen. Zunächst Oliveira, dem ein eigentlich harmloser Schuss von Philip Weilert über Kopf und Handschuhe zum 0:3 aus seiner Sicht ins Tor rutschte (85.). Den Ehrentreffer markierte Julian Schäfer per Kopf nach einer Ecke von Sascha Herz zwei Minuten vor dem Ende. Und ganz zum Schluss war dann noch mal Schiedsrichter Nils Römer gefordert, der erst den Kottweilerer Marc LaRocca wegen einer Unsportlichkeit mit einer Zeitstrafe belegte und eine Zeigerumdrehung später Kaulbachs Rene Spieckermann mit der gelb-roten Karte bedachte.

„Bitter. Das geht vielleicht anders aus, wenn wir in der ersten Halbzeit eine von unseren Chancen nutzen. Kottweiler war einfach effektiver als wir“, konstatierte SVKK-Sportvorstand Danny Bernspitz. Simon Fischer, Coach des SV Kottweiler-Schwanden II, war hingegen bestens gelaunt: „Wir wollten die Chance nutzen, die sich uns durch dieses Spiel geboten hat. Ein Lob an alle Beteiligten. Ich denke, wir haben defensiv gut gestanden. Dass wir nach vorne für ein, zwei Tore gut sind, war mir klar. Ich bin voll zufrieden.“