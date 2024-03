Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Stephan Flesch auf einem Programm steht, dann weiß man, was man auf der Bühne erleben wird: gute Unterhaltung auf hohem Niveau nämlich. Immer. Und wenn noch musikalische Freunde aufgeführt sind, dann erst recht. Immer. Am Sonntag kam all das zusammen, als „Stephan Flesch and Friends“ zum dritten Mal unter diesem Motto im SWR-Studio gastierten.

Zusammen mit fünf kompetenten Mitmusikern zelebrierte der Lauterer Lokalmatador im rappelvollen Emmerich-Smola-Saal einmal mehr ein erfrischendes, sauber durchkomponiertes Konzert