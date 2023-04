Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahrzehnten engagiert sich Konni Schmidt in Organisationen und Kampagnen für den Frieden und gegen die Militarisierung seiner Heimatregion Rheinland-Pfalz. Für sein unermüdliches Engagement verleiht die Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“, deren Mitbegründer er ist, dem gebürtigen Miesenbacher am 12. September in der Apostelkirche als erstem Preisträger den „Roland-Vogt-Friedenspreis“.

Konni Schmidt und der Frieden: Im Westpfalz-Klinikum, wo in diesen Tagen seine hartnäckige Krebserkrankung behandelt wird, blickt er zurück auf 1968. Es war die Zeit