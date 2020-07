Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Autofahrer laut Polizei am Donnerstagmittag auf der L372 einen Unfall verursacht, bei dem er gegen einen Baum prallte und sich dann überschlug. Der 61-jährige Mann war mit seinem Pkw unterwegs von Reichenbach-Steegen in Fahrtrichtung Kollweiler, als er kurz vor 13 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter durch den Straßengraben, bevor er gegen einen Baum prallte. Durch den Anstoß drehte sich das Auto, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ersthelfer an der Unfallstelle konnten den Mann aus dem Wagen befreien und kümmerten sich um ihn, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein.