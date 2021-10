E-Bikes, E-Autos, Car-Sharing und Lastenräder können die Einwohner Kaiserslauterns am Dienstag, 26. Oktober, ausprobieren. Für den Tag laden Stadt, SWK und Bau AG zu einer Bürgerveranstaltung auf den Betzenberg ein.

Was bedeutet nachhaltige Mobilität und wie kann sie im Alltag funktionieren? Rund um diese Fragen erhalten Bürger laut Stadtverwaltung Antworten bei einer kostenlosen Veranstaltung auf dem Betzenberg am Dienstag, 26. Oktober ab 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. E-Autos, E-Bikes und Lastenräder dürfen an dem Abend bei Testfahrten ausprobiert werden. Die SWK stellen zudem ihr neues E-Car-Sharing-Angebot vor.

In Rahmen der Klimaschutzbemühungen der Stadt findet dieses von der KfW und dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium gefördertes Klimaschutzprojekt im Quartier Betzenberg statt. Ziel dabei ist es laut Stadtverwaltung, „mögliche Klimaschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft zu identifizieren und entsprechend umzusetzen“. Gerade die Verkehrswende sei ein wichtiger Baustein bei den Klimaschutzbemühungen und erfordere ein Umdenken für ein verändertes Mobilitätsverhalten.