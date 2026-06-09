Wie gelingt klimafreundliches Wohnen? Eine neue Vortragsreihe gibt praktische Tipps zu Solarenergie, Hitzeschutz und Sanierung für private Haushalte.

Themen wie Solarenergie, nachhaltige Wärmeversorgung und energetische Gebäudesanierung stehen im Mittelpunkt einer Vortragsreihe über klimafreundliches Wohnen und erneuerbare Energien, zu der die Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagerinnen von Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie der Verbandsgemeinde Landstuhl gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz einladen. Sinkende Preise für Photovoltaikmodule, steigende Energiekosten und ein wachsendes Bewusstsein für den Klimaschutz sind nach Angaben der Veranstalter Gründe dafür, dass diese Bereiche für private Haushalte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Trotz des Ausbaus der Solarenergie in Rheinland-Pfalz werde bislang nur ein kleiner Teil des vorhandenen Potenzials genutzt. Die Vortragsreihe soll dabei helfen, Möglichkeiten zur eigenen Energieversorgung kennenzulernen und sich unabhängiger von Strompreisschwankungen zu machen.

Die Vorträge richten sich an private Haushalte und sollen eine praxisnahe Orientierung für eigene Projekte bieten. Die Referenten informieren laut Ankündigung über Balkon- und Dachphotovoltaik, den Heizungstausch sowie über energetische Sanierungen. Auch um Hitzeschutz, angenehmes Wohnklima sowie zukunftsfähige Bau- und Sanierungskonzepte soll es gehen. Teilnehmer können Fragen direkt mit Fachleuten besprechen.

Vorträge online und in Präsenz

Heiko Grüner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz referiert am Montag, 23. Juni, um 18 Uhr zum Thema „PV für Privathaushalte“ im Großen Ratssaal des Rathauses. Am Montag, 8. September, steht um 18 Uhr der Vortrag „Heizen mit Wärmepumpe“ im Sitzungssaal 3 der Kreisverwaltung Kaiserslautern an. Auch Onlinevorträge werden angeboten: am Sonntag, 15. Juni, 18 Uhr, zum Thema „Strom vom Balkon“ sowie am Montag, 16. Juni, 18 Uhr, unter dem Titel „Kühler Wohnen“. Geplant sind außerdem „Dynamische Stromtarife“ am Mittwoch, 3. September, sowie „Zukunftssicher Bauen und Sanieren“ am Montag, 22. September. Alle Veranstaltungen dauern etwa 90 Minuten.

Weitere Themen und Termine befinden sich nach Angaben der Veranstalter in Vorbereitung. Anmeldungen sind unter klmitwirkung.de/de/termine möglich. Ergänzt wird die Vortragsreihe durch kostenfreie Energieberatungen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu Energiesparen, Wärmewende und energetischer Sanierung.