Wussten Sie, dass Napoleon einst als junger Konsul in Kaiserslautern stationiert war und am Martinsplatz gefrühstückt hat? Oder dass Richard von Cornwall, Bruder des englischen Königs Heinrichs III., in der noch unfertigen Stiftskirche seine dritte Hochzeit mit Beatrix von Falkenburg feierte? Nein? Dann wird es Zeit, die „KL entdecken“-App auszuprobieren.

Von Katharina Kovalkov-Walth

Die Rheinpfalz hat sich jetzt die App genauer angesehen und wanderte auf den Spuren Friedrich Barbarossas über einige denkwürdige Kulissen der Geschichte