Für den Umbau des Kläranlagen-Betriebsgebäudes in Ramstein hat der Verbandsgemeinderat Aufträge für knapp 420.000 Euro vergeben. Mehrere Aufträge, die unter der 50.000-Euro-Kostengrenze lagen, wurden bereits vom Hauptausschuss vergeben, wie Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) sagte. Mit den Umbauarbeiten soll im September begonnen werden. Einstimmig wurden die Fensterbauarbeiten für 63.079 Euro an eine Firma aus Neustadt vergeben. Die Zimmerer-, Dachdecker- und Abbrucharbeiten gingen für 200.046 Euro an eine Firma aus Hermersberg. Eine Firma aus Krickenbach wurde mit den Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten für 72.198 Euro beauftragt. Die Ausführung der Elektroarbeiten erhielt ein Betrieb aus Rodenbach für 82.968 Euro.