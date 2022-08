Der TuS Dansenberg lädt am Samstag zu einem großen Sommerfest im Außenbereich der Layenberger-Sporthalle ein: Los geht es ab 14 Uhr mit einem Kinderspielfest. Im Anschluss an das Testspiel der Drittliga-Herren gegen die SF Budenheim, das bei freiem Eintritt um 17 Uhr startet, finden die Mannschaftsvorstellungen statt. Ab 20 Uhr darf dann das Tanzbein geschwungen werden.

Dass die Schwarz-Weißen mehr zu bieten haben, als einen ambitionierten Handball-Drittligisten, der am 27. August um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel im DHB-Pokal gegen den eine Klasse höher spielenden HSC Coburg in die Saison startet, kommt in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kurz. Neben Handball stehen beim TuS Dansenberg auch noch Turnen, Karate, Tischtennis und Reha-Sport auf dem Programm. Die Damenmannschaft ist in die Pfalzliga aufgestiegen. Sie bestreitet um 14.30 Uhr ein Testspiel gegen die FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein und wird um 18.30 Uhr offiziell vorgestellt. Im Anschluss folgt die Präsentation der männlichen Perspektivmannschaft, die in der kommenden Spielzeit in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an den Start gehen wird und gleich sieben Neuzugänge vorzuweisen hat. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte ist der jungen Truppe von Trainer Sebastian Wächter auch in der neuen Runde wieder zuzutrauen.

Gegen 19.30 Uhr ist dann ein „Meet an Greet“ mit der Drittligamannschaft geplant, bei dem die Fans die Gelegenheit haben werden, mit den Spielern und dem neuen Trainer Frank Müller ins Gespräch zu kommen. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Osada-Cup, den der TuS Dansenberg durch einen Sieg im Endspiel gegen Drittligaaufsteiger VTV Mundenheim in die Westpfalz holte, bietet sich im abschließenden Testspiel gegen Budenheim noch einmal die Gelegenheit, die Abläufe zu verbessern. „Im Rückzugsverhalten und in Unterzahl müssen wir uns noch verbessern bis zum Rundenbeginn. Das steht ganz oben auf dem Trainingsplan“, betont Müller.