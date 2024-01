Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass dem TuS Dansenberg ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Abstieg aus der Dritten Bundesliga droht, kommt nicht von ungefähr. Fehlende Kontinuität auf der Trainerposition haben den Verein in eine sportliche Krise rutschen lassen, deren Ausgang ungewisser denn je ist.

100 Jahre wird der TuS Dansenberg in diesem Jahr alt, doch Feierstimmung will nicht so recht aufkommen. Spielerisch läuft es nicht wie erhofft, und auch finanziell sah es bei den Schwarz-Weißen