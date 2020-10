Der Besuch des Gottesdienstes an Heiligabend in der Weidenkirche auf dem Kaiserberg ist für viele Christen zur Tradition geworden. Viele hundert Menschen versammeln sich am 24. Dezember unter dem jahreszeitlich licht gewordenen Dach der Weidenkirche zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Auf diese liebgewonnene Möglichkeit, in den Heiligabend zu starten, müssen nunmehr alle Menschen, die bisher am Nachmittag auf den Kaiserberg gepilgert sind, in diesem Jahr verzichten. Melanie Groß, die Leiterin Event und PR bei der Gartenschau, teilte am Dienstag mit, dass es den Gottesdienst coronabedingt nicht geben wird. Das Besucheraufkommen wäre zu groß, eine drastische Beschränkung der Anzahl der Besucher würde Unmut hervorrufen, erklärte Groß. „Wir nehmen die Pandemie sehr ernst und die Gesundheit aller geht vor“, so die Veranstaltungsleiterin.